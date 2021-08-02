Ежегодно 2 августа Россия отмечает День Воздушно-десантных войск. 5-tv.ru отвечает на ТОП-8 вопросов о ВДВ от пользователей «Яндекса».

Как расшифровывается ВДВ?

ВДВ расшифровывается как Воздушно-десантные войска. В некоторых странах ВДВшников называют воздушной пехотой, коммандос и аэромобильными войсками.

Какого числа День ВДВ?

День ВДВ ежегодно отмечается 2 августа. Впервые парашютный десант появился в рамках военных учений в 1930-м. В 2020-м ВДВ отмечали юбилей — 90 лет. Официальный статус праздник получил в 2006-м указом президента России Владимира Путина.

Сколько полос на тельняшке ВДВшника?

Гражданские часто путают тельняшку моряков с тельняшкой десантников, в то время как между ними есть важные отличия. Темные полосы тельняшки у ВМФ синего оттенка, у ВДВ — небесно-голубого. А вот количество полос не регламентировано.

Впервые тельняшки появились на бретонском флоте в XVI веке. В то время на ней красовалась 21 полоса — по количеству ребер у человека. Моряки верили, что так смерть примет их за скелеты и не заберет к себе. В XIX веке полосатая рубашка оказывается частью гардероба российских моряков. В то время полосы на ней символизировали полосы Андреевского флага, а сама тельняшка считалась униформой нижних чинов корабельных и флотских экипажей. Позже тельняшка перешла в гардероб ВДВ.

Десантники носят тельняшки с небесно-голубыми полосами, моряки — синими. Фото: www.globallookpress.com © Nikolay Titov, © Komsomolskaya Pravda

Почему ВДВ называют «Войска Дяди Васи»?

В России ВДВ неофициально называют «войсками дяди Васи». Название пошло от имени генерала Василия Маргелова, чью фамилию по ошибке записали как Маргелов, когда он Маркелов. Воздушно-десантные войска появились еще в 30-е, однако именно Маргелов ознаменовал новый этап развития этого рода войск.

Ветеран советско-финской войны и Великой Отечественной войны, он до 40 лет смутно представлял себе, что такое парашют. Тем не менее Маргелов создаст уникальную программу подготовки десантников. Благодаря ему ВДВшники начнут ассоциироваться с образом рослых воинов, способных разделаться с противником в два счета. Именно благодаря Маргелову в гардеробе воздушной пехоты появилась тельняшка.

В 1941-м Василия Маргелова назначили командиром 1-го отдельного особого полка лыжных моряков. Считается, что именно в этот период Василий Филиппович проникся душой к тельняшкам. Его усилиями они станут частью униформы ВДВ.

Как «отбить» берет ВДВ?

Берет является частью униформы офицера ВДВ. Со временем головой убор изнашивается и теряет привлекательность. Для восстановления формы береты «отбивают», сделать это возможно даже в домашних условиях.

Определите сторону наклона берета в зависимости от рода войск. Смочите берет (не заденьте эмблемы) водой или подсахаренной водой. Наденьте берет на голову и не снимайте, пока он не высохнет. Когда головной убор высохнет, сделайте его кромку острее с помощью плоскогубцев.

Как поздравить с Днем ВДВ?

Офицеры ВДВ — люди серьезные, но, как и всем, для них важнее всего не подарок, а внимание. Традиционно десантникам на День ВДВ зачитывают стихотворения собственного сочинения. Отличным подарком может стать тематическая флешка, фляга, футболка с соответствующим принтом и прочие креативные поделки.

ВДВшнимкам в профессиональный праздник посвящают стихи, в которых находят отражение их сила и выносливость. Фото: www.globallookpress.com

Как стать десантником?

Желающие связать свою жизнь с десантурой отправляются в Рязанский институт Воздушно-десантных войск имени генерала армии Маргелова. Требования к десантникам самые высокие. Молодые люди должны обладать крепким здоровьем и сдать физические нормативы в виде 20 отжиманий, 20 подтягиваний и беге на три километра с грузом в три килограмма.

Кто из знаменитостей служил в ВДВ?

Среди проходивших десантуру встречаются по-настоящему звездные имена. Среди них народный артист России Федор Добронравов, актер фильма «Призрак» Ян Цапник, скульптор Эрнст Неизвестный, телеведущий Владимир Тишко. Мужчины не стали связывать свои жизни с военными силами, но о службе в ВДВ до сих вспоминали с теплотой. В своих многочисленных интервью звезды признавались, что служба закалила их характер.