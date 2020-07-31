Как Роулинг из всеобщей любимицы стала звездой мировых скандалов

Писательница Джоан Роулинг — это современный идеал сказки про бесприданницу, добившуюся успеха. Она была матерью-одиночкой без гроша в кармане, жила на пособие, когда писала свою книгу о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, и десятки издательств отказали ей в публикации.

А потом в мгновение ока все поменялось: мировая слава, многомиллионные тиражи книг, огромная фанбаза по всему миру, популярнейшие экранизации, целые поколения детей, которые выросли на мечтах о Хогвартсе, счастливый брак, гигантское состояние, слава. Обретя успех на ниве детской литературы, Роулинг смогла состояться и в качестве «взрослого» писателя, выпустив под псевдонимом серию популярных детективов.

Как же вышло, что сегодня имя Джоан Роулинг ассоциируется с бесконечными скандалами в сети? Поводы для этого давала сама писательница — и не раз.

«Дамблдор — гей!»

Это был первый громкий скандал, связанный с мамой «Гарри Поттера», и одно из многих откровений Роулинг насчет героев своих книг. Это случилось в 2007 году, когда на встрече фанатов ее спросили, была ли у профессора Дамблдора, директора Хогвартса, любовная история в прошлом. Роулинг просто ответила: «Дамблдор — гей!»

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Позже писательница признавалась, что изначально знала, что герой Дамблдора имел нетрадиционную ориентацию, но это не имело большого значения для серии детских книг. А вот позже, когда началась работа над фильмами серии «Фантастические твари», многие вспомнили про это и задумались — не ждет ли их роман между молодым Дамблдором и злодеем Гриндевальдом?

Позже Роулинг через портал Pottermore неоднократно делилась подробностями из жизни других героев своей саги — от главных до второстепенных, — но то, первое откровение все же было самым большим шоком для фанатов поттерианы.

Темнокожая Гермиона

В 2016 году в Лондоне вышла пьеса «Проклятое дитя», ставшая своеобразным продолжением серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Хотя сценаристами выступали другие, Роулинг принимала участие в подготовке постановки и отборе исполнителей главных ролей.

Содержание пьесы тоже оставило много вопросов, но настоящий скандал разразился, когда незадолго до премьеры были представлены актеры, исполняющие главные роли в постановке. Если с Роном Уизли и Гарри Поттером все было хорошо, то новая Гермиона, актриса Нома Думезвени, вызвала у всего мира недоумение — она оказалась темнокожей, ничуть не напоминая Эмму Уотсон из фильмов.

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Роулинг стали винить в лжетолерантности, ради которой она кардинально изменила их любимого персонажа. На это прозвучало неожиданное откровение — Роулинг всегда считала, что Гермиона может быть как белой, так и черной, ведь в книгах не говорится о ее цвете кожи. Джоан напомнила, что много раз писала про непослушные темные кудрявые волосы девочки, но фанатов это не убедило.

После начала показов «Проклятого дитя» новая Гермиона была встречена овациями, и скандал утих. С тех пор обновление актерского состава в Лондоне, а также кастинг в других странах — Австралии, США и Германии — всегда выбирали именно темнокожих актрис на эту роль.

Насильник Гриндевальд

Все началось, что бывшая жена Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд, обвинила его в домашнем насилии. Тогда Депп уже был частью мира Гарри Поттера, исполнив небольшую роль Гриндевальда в первой части «Фантастических тварей», и готовился повторить ее в сиквеле.

На Роулинг, которая участвовала в написании сценария и создании фильмов, обрушилась критика пользователей сети. От писательницы требовали немедленно уволить актера и взять на роль Гриндевальда того, кто не запятнал свою репутацию.

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Роулинг отказалась слушаться. Она пояснила, что ситуация между Деппом и Херд до окончания судебных разбирательств остается непонятной, и нельзя уволить актера за одни только подозрения. Кроме того, актерский состав отлично сработался и менять Гриндевальда она не собиралась.

Роулинг много критиковали за такой подход, но позже оказалось, что все обвинения Херд могли быть сфальсифицированы, и сейчас про этот случай мало кто вспоминает.

ЛГБТ-скандалы и поддержка феминисток

Писательницу уже несколько раз подвергали преследованию защитники ЛГБТ-сообщества. Хотя Джоан поддерживает представителей другой ориентации, ее постоянно обвиняют в «неправильном» подходе. Сейчас она стала объектом травли со стороны трансгендеров.

Писательница недавно поделилась в соцсетях саркастическим комментарием на тему современного обозначения женщин в прессе — чтобы не ущемлять права трансгендеров, некоторые стали называть их «менструаторами» или теми, кто испытывает менструации. Роулинг возмутило, что нельзя назвать женщину женщиной.

В ответ Роулинг окунули в ушат грязи мирового масштаба. Обвинения в оскорблении других гендеров, нежелании считать трансгендерных женщин женщинами без смены пола, в превосходстве и зашоренности летели одно за другим.

В итоге все вылилось в требования убрать имя автора с книг о Гарри Поттере, вселенную которого она создала, публичном сжигании ее книг, критике писательницы. Также они бойкотировали приобретение книг Роулинг, чтобы сократить ее доходы. Актеры Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон из экранизаций ее книг также выступили на стороне обвинения, поддержав ЛГБТ-сообщество.

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При этом попытки Роулинг ответить и объяснить свою позицию воспринимались в штыки. В частности, писательница неоднократно указала на то, что поддерживает транс-сообщество, но обеспокоена числом перехода у девочек младшего возраста, которые могут потом пожалеть о сделанном под влиянием момента. Также она напомнила, что нет ничего оскорбительного в слове «женщина», и указала, что не хочет называть себя «менструатором», тогда как трансгендеры смогут гордо именовать себя женщинами.

В ответ на новые попытки оправдаться хейтеры начали действовать жестко — под хештегами, где дети публиковали свои иллюстрации к книге Роулинг, они стали выкладывать фото непристойного содержания, демонстрируя гениталии не совершивших переход трансгендеров. И вот тут вмешались феминистки.

Сторонницы прав женщин выступили единым фронтом и встретили волну хейта против Роулинг. Они стали оставлять массовые жалобы на размещенные в сети порно-картинки, из-за чего происходили массовые удаления аккаунтов активных пользователей, вывели все семь книг о Гарри Поттера в топ на сайте Amazon, поддержали ее словом и делом.

В чем причина преследования Роулинг?

Писательница может быть и сама виновата в части скандалов, особенно сейчас, когда любое высказывание навеки остается в недрах интернета. Однако настоящей причиной является так называемая Cancel Culture — «культура отмены», распространенная на Западе.

Суть ее состоит в том, что борьба за равноправие полов, различных меньшинств и рас может привести к разжиганию ненависти, причем не только в сети, как было с Роулинг, но и в реальной жизни. Хорошим примером тут становятся погромы и беспорядки в США, связанные с движением Black Lives Matter.

Против культуры отмены выступили многие представители культуры. В начале июля в издании Harper’s было опубликовано открытое письмо за подписью полутора сотен писателей, общественных деятелей, артистов, преподавателей и других известных личностей, которые обратились с просьбой не стремиться уничтожить несогласных во имя равенства, не равнять всех под одну гребенку, а начать открытый диалог между сторонами.

Пока этого не произошло, Джоан Роулинг продолжает оставаться объектом нападок — пока ее не сменит другая неугодная знаменитость.

5-tv.ru ранее рассказывал, как Джоан Роулинг перевела 1,25 миллиона долларов бездомным в годовщину битвы за Хогвартс.