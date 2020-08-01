Клинические испытания вакцины от COVID-19 центра Гамалеи завершены

Глава Министерства здравоохранение России Михаил Мурашко заявил, что ведомство планирует приступить к вакцинации населения от коронавируса через два месяца. Об этом министр рассказал на встрече с журналистами в Нижнем Новгороде.

По словам Мурашко, клинические испытания вакцины, которую разработали в Национально исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, уже завершены. Сейчас препарат проходит через процесс регистрации, готовится пакет необходимых документов.

После регистрации прививка поступит в больницы. Однако в первую очередь вакцинацию пройдут учителя и медицинские работники. После — остальные группы населения. Весь процесс, как заявил Мурашко, начнется, предположительно, в октябре.

Несмотря на это, Александр Чепурнов, разработчик вакцин от коронавируса SARS-CoV и вируса Эбола, в беседе с URA.RU предупредил, что массовая вакцинация может повлечь новую волну заболеваний. По его словам, необходимо проводить более тщательные испытания, чтобы минимизировать риски и избежать летальных последствий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности клинических испытаний вакцины от коронавируса.