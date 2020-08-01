Комментируя скандальный уход актера Сергея Гармаша из театра «Современник», народная артистка РФ Лия Ахеджакова опровергла слухи об «ужасах», творящихся за кулисами.

Как известно, главными причинами своего увольнения Гармаш назвал «чудовищную ситуацию внутри труппы», а также назначение на должность художественного руководителя «Современника» режиссера Виктора Рыжакова, с которым явно не сошелся характером.

Как заявила в беседе с РИА Новости Ахеджакова, по ее мнению, Рыжаков — замечательный человек с прекрасными планами на грядущие сезоны. Актриса заметила, что будь она помоложе, то была бы очень благодарна худруку за предложенные проекты, которые лишь способствуют профессиональному росту.

«Я очень переживаю, что это с Сережей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет. Ничего ужасающего в театре нет, его возглавил замечательный человек Виктор Рыжаков. Он пришел на сбор труппы, предложив нам на три сезона прекрасные планы с замечательными драматургами и режиссерами. <…> У Рыжакова интересные задумки, я бы, будь помоложе, ожила бы на них!» — цитирует издание Лию Ахеджакову.

ТАСС / Артем Коротаев

Коллега Сергея Гармаша посоветовала ему взглянуть на ситуацию со стороны и проанализировать поступок. По мнению Ахеджаковой, будь в живых Галина Волчек, Лилия Толмачева, Игорь Кваша, а также если бы в «Современнике» работал режиссер Валерий Фокин, «развести такую атмосферу» никто бы не посмел.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как другие коллеги актера Сергея Гармаша отреагировали на его внезапный уход из театра «Современник».