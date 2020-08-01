«Это шок»: Актеры театра «Современник» отреагировали на уход Гармаша

|
Василий Заика
65

Народный артист РФ сообщил коллегам о своем решении в открытом письме.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, /Григоров Гавриил, /Прокофьев Вячеслав, /Новодережкин Антон

Актеры театра «Современник» отреагировали на уход из труппы Сергея Гармаша. Для многих коллег решение 61-летнего народного артиста РФ стало настоящей неожиданностью. В частности, Александр Хованский отметил, что для него это трагедия.

«Это чудовищно и неожиданно. Это трагедия для меня и катастрофа для театра. Это шок», — цитирует Александра Хованского РБК.

Другой коллега Сергея Гармаша по цеху Дмитрий Смолев признался, что сожалеет об уходе актера. По его мнению, для театра он имел особое значение.

«Думаю, все как один скажут, что это значимый человек, „кирпич“ для театра. Конечно, очень жалко, что он уходит», — отметил Дмитрий Смолев.

Сергей Гармаш объявил об уходе из труппы театра «Современник» 31 июля в открытом письме. Говоря о принятом решении, народный артист РФ отметил, что причиной стала «чудовищная ситуация», сложившаяся в учреждении после смерти художественного руководителя Галины Волчек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Гармаш ушел из «Современника».

Читайте также

+14° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.43
0.07 87.29
1.04
Парад планет: какое влияние ощутят на себе представители знаков зодиака 2...

Последние новости

2:26
На что пойдут деньги «Платона»
2:10
Близкая подруга Бари Алибасова требует спасти актера
1:54
Как спасти город в Челябинской области от ядовитой реки цвета хурмы?
1:42
«Очень важный челлендж»: Дайнеко обнажилась ради помощи женщинам
1:30
Дональд Трамп выступил против переноса выборов президента США
1:22
«Это шок»: Актеры театра «Современник» отреагировали на уход Гармаша

Сейчас читают

День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
«Миксуют товары из Китая»: эксперт оценила, перепродает ли Топурия одежду с AliExpress

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок