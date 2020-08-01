«Это шок»: Актеры театра «Современник» отреагировали на уход Гармаша

Актеры театра «Современник» отреагировали на уход из труппы Сергея Гармаша. Для многих коллег решение 61-летнего народного артиста РФ стало настоящей неожиданностью. В частности, Александр Хованский отметил, что для него это трагедия.

«Это чудовищно и неожиданно. Это трагедия для меня и катастрофа для театра. Это шок», — цитирует Александра Хованского РБК.

Другой коллега Сергея Гармаша по цеху Дмитрий Смолев признался, что сожалеет об уходе актера. По его мнению, для театра он имел особое значение.

«Думаю, все как один скажут, что это значимый человек, „кирпич“ для театра. Конечно, очень жалко, что он уходит», — отметил Дмитрий Смолев.

Сергей Гармаш объявил об уходе из труппы театра «Современник» 31 июля в открытом письме. Говоря о принятом решении, народный артист РФ отметил, что причиной стала «чудовищная ситуация», сложившаяся в учреждении после смерти художественного руководителя Галины Волчек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Гармаш ушел из «Современника».