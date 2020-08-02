«Везде вместе»: Авербух привез Арзамасову в Крым на сборы

Фигурист Илья Авербух и его возлюбленная Лиза Арзамасова были замечены вдвоем в Крыму. Как рассказали сайту KP.RU очевидцы, парочка неразлучна даже на сборах школы фигурного катания, организованных Авербухом в Симферополе.

«Илья и Лиза здесь вдвоем в Симферополе: и в кафе, и на набережной — везде вместе. Сразу узнали ее — еще миниатюрнее в жизни, чем в Instagram, привез на сборы и правильно!» — отмечали родители будущих фигуристов.

В том, что роман пары, вызвавший сначала такое негодование общественности, закончится свадьбой, сомнений практически нет. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, недавно Арзамасова похвасталась поклонникам кольцом за 600 тысяч рублей. Она не призналась, сделал ли ей Авербух уже предложение, но поклонники актрисы уверены — украшение помолвочное. Хотя о романе актрисы и фигуриста стало известно совсем недавно — в начале июля.