Арзамасова похвасталась кольцом за 600 тысяч

Роман 25-летней Лизы Арзамасовой и 46-летнего Ильи Авербуха в обозримом будущем закончится свадьбой — в этом не сомневаются знакомые возлюбленной пары. Сама звезда «Папиных дочек» сделала явный намек на такой исход в недавнем эфире в Instagram.

Девушка показала дорогое кольцо на безымянном пальце, которое многие приняли за помолвочное. В частности, таковым его посчитала ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина. По ее мнению, Арзамасова демонстрировала кольцо излишне нарочито, передает сайт KP.RU.

«Не удивлюсь, что она так активно машет помолвочным кольцом, чтобы доказать своей коллеге по „Папиным дочкам“ Мирославе Карпович, которая сейчас крутит роман с Павлом Прилучным, что у нее тоже есть личная жизнь», — предположила аналитик фигурного катания.

Instagram @liza_arzamasova

Как считает Родина, молодая актриса попросила фигуриста и продюсера Илью Авербуха обнародовать их отношения в ответ на слухи о романе Карпович с бывшим супругом Агаты Муцениеце. Сама Арзамсова, как пишет издание, периодически делает публикации в микроблоге на фоне интерьеров дома возлюбленного. По имеющейся информации, спортсмен начал строить для нее особняк.

О серьезных намерениях Авербуха может говорить и цена кольца, украшенного цитрином и бриллиантами. По экспертным оценкам, оно может стоить от 600 тысяч до 1,3 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Арзамасова в белом заворожила поклонников нежным образом.