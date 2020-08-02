Эксперт рассказал, когда россиян начнут массово прививать от коронавируса
Гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, когда начнется производство вакцины от COVID-19.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Полномасштабное производство российской вакцины от коронавируса может начаться уже в ноябре 2020 года. Об этом в эфире программы «Вести» заявил генеральный директор новосибирского научного центра «Вектор» Ринат Максютов, пишет URA.RU.
Как известно, в Новосибирске на протяжение нескольких месяцев проводили исследования по созданию безопасного препарата от инфекции COVID-19. В результате была доказана эффективность сразу трех прототипов. Каждый из их помогал сформировать стойкий иммунный ответ организма на коронавирус без каких-либо побочных эффектов.
При этом несколько недель назад успехом увенчались первые испытания отечественной вакцины от COVID-19 на добровольцах. В Минобороны отметили, что все пациенты чувствовали себя хорошо и жалоб не предъявляли.
«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года — началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», — заявил Ринат Максютов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве РФ пообещали сделать вакцину от коронавируса абсолютно бесплатной.
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