Минздрав РФ пообещал сделать вакцину от коронавируса бесплатной
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что расходы будут покрываться из бюджета.
Фото: Ведомости/ТАСС
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что ведомство планирует сделать вакцину от коронавируса бесплатной. Об этом глава Минздрава заявил во время беседы с журналистами в Нижнем Новгороде.
По словам Мурашко, в ведомстве собираются финансировать вакцинацию населения из бюджета страны.
«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна — она будет плановой», — заявил Мурашко.
Незадолго до этого, министр рассказал о планах начать прививать россиян уже в октябре этого года. По его словам, сейчас препарат прошел все клинические испытания и ждет необходимый пакет документов, чтобы начать регистрацию. В первую очередь планируется прививать медиков и учителей, после — остальные группы граждан.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Россию осенью придут новые штаммы гриппа.
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