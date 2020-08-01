Минздрав РФ пообещал сделать вакцину от коронавируса бесплатной

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Алиса Старжевская
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что расходы будут покрываться из бюджета.

Минздрав РФ пообещал сделать вакцину от коронавируса бесплатной

Фото: Ведомости/ТАСС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что ведомство планирует сделать вакцину от коронавируса бесплатной. Об этом глава Минздрава заявил во время беседы с журналистами в Нижнем Новгороде.

По словам Мурашко, в ведомстве собираются финансировать вакцинацию населения из бюджета страны.

«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна — она будет плановой», — заявил Мурашко.

Незадолго до этого, министр рассказал о планах начать прививать россиян уже в октябре этого года. По его словам, сейчас препарат прошел все клинические испытания и ждет необходимый пакет документов, чтобы начать регистрацию. В первую очередь планируется прививать медиков и учителей, после — остальные группы граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Россию осенью придут новые штаммы гриппа.

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