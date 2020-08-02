Депутат Верховной рады Украины отдыхает в Крыму

Депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук выбрал для отдыха во время отпуска полуостров Крым. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря украинского парламентария Олега Бабанина.

По словам Бабанина, Медведчук проводит в Крыму время вместе со своей семьей. Поступок депутат Верховной рады вызвал резонанс прессе Незалежной по этому поводу, пресс-секретарь Медведчука комментировать отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опубликована запись разговора предположительно Порошенко и Джо Байдена о событиях в Крыму в 2016 году.