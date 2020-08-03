В Чехове отметили 90-летие ВДВ — видео

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День рождения элиты российской армии отметили не только по всей стране, но и за рубежом.

В воскресенье в России отметили День ВДВ. В этом году легендарной крылатой пехоте исполнилось 90 лет. Праздновали по всей стране. Самые масштабные торжества прошли в негласной столице десантников — подмосковном Чехове.

День рождения Воздушно-десантных войск отмечали и за пределами страны — боевое братство Белоруссии, Прибалтики и Украины примкнуло к юбилейным торжествам.

Дмитрий Зименкин о тех, кто носит гордое звание элиты российской армии.

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