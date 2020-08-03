В воскресенье в России отметили День ВДВ. В этом году легендарной крылатой пехоте исполнилось 90 лет. Праздновали по всей стране. Самые масштабные торжества прошли в негласной столице десантников — подмосковном Чехове.

День рождения Воздушно-десантных войск отмечали и за пределами страны — боевое братство Белоруссии, Прибалтики и Украины примкнуло к юбилейным торжествам.

Дмитрий Зименкин о тех, кто носит гордое звание элиты российской армии.