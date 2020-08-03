В Чехове отметили 90-летие ВДВ — видео
День рождения элиты российской армии отметили не только по всей стране, но и за рубежом.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
В воскресенье в России отметили День ВДВ. В этом году легендарной крылатой пехоте исполнилось 90 лет. Праздновали по всей стране. Самые масштабные торжества прошли в негласной столице десантников — подмосковном Чехове.
День рождения Воздушно-десантных войск отмечали и за пределами страны — боевое братство Белоруссии, Прибалтики и Украины примкнуло к юбилейным торжествам.
Дмитрий Зименкин о тех, кто носит гордое звание элиты российской армии.
Читайте также
88%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?