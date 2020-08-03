Врачам в Ростовской области за время пандемии вдвое сократили зарплату
Медики городской больницы Каменск-Шахтинского грозят уволиться полным составом. В администрации считают недовольство специалистов в белых халатах безосновательным.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Friso Gentsch; 5-tv.ru
Жители Каменск-Шахтинского в Ростовской области рискуют остаться без медицинской помощи. Местная городская больница оказалась на грани закрытия. Оттуда массово увольняются врачи. Персоналу, который каждый день спасает больных с коронавирусом, за время пандемии вдвое сократили заработную плату. И с каждым месяцем сумма становится все меньше.
Кто и почему обесценил труд медработников? Подробности в видеосюжете Станислава Григорьева.
Читайте также
88%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?