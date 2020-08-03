Врачам в Ростовской области за время пандемии вдвое сократили зарплату

Жители Каменск-Шахтинского в Ростовской области рискуют остаться без медицинской помощи. Местная городская больница оказалась на грани закрытия. Оттуда массово увольняются врачи. Персоналу, который каждый день спасает больных с коронавирусом, за время пандемии вдвое сократили заработную плату. И с каждым месяцем сумма становится все меньше.

Кто и почему обесценил труд медработников? Подробности в видеосюжете Станислава Григорьева.