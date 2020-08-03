В Псковской области открылась выставка, посвященная жизни одного из самых известных старцев

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Уникальные документы расскажут о деяниях архимандрита Иоанна Крестьянкина.

Фото, видео: ТАСС / Белинский Юрий; 5-tv.ru

В Свято-Успенском Псково-Печорском монастыре открылась мультимедийная выставка «Батюшка», посвященная жизни известного старца — архимандрита Иоанна Крестьянкина.

Он родился еще в царской России и за жизненный путь длинною почти в сто лет — прошел многие испытания. Главным из которых стали сталинские лагеря. Его вера не была сломлена, и когда он оказался в одной камере с уголовниками, когда на допросах ему сломали пальцы на обеих руках, и когда узнал, что предали и донесли за слишком ревностное служение близкие люди.

О жизненном пути священнослужителя расскажут его письма — многие из них представлены впервые. Уникальные документы прочитал Роман Ишмухаметов.

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