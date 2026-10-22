Правительство увеличит больничный по уходу за ребенком на 30 дней

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 25 0

Сейчас лимит оплачиваемых дней зависит от возраста и состояния здоровья ребенка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Правительство России решило увеличить на 30 дней период, в течение которого родитель может оформить больничный по уходу за заболевшим ребенком. Об этом на заседании кабинета министров сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Изменения начнут действовать в ближайшее время.

Сейчас количество оплачиваемых дней такого больничного ограничено и зависит от возраста и состояния здоровья ребенка. Для детей младше 7 лет предусмотрено до 60 дней в году, а в отдельных случаях — до 90. При возрасте от 7 до 15 лет лимит составляет до 45 дней в году. Для подростков от 15 до 18 лет при амбулаторном лечении — до 30 дней в году. Для детей-инвалидов и детей с некоторыми заболеваниями действуют более высокие лимиты.

Увеличение срока на 30 дней должно облегчить положение семей с заболевшими детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на сайте официального опубликования правовых актов РФ появилась информация: Владимир Путин подписал указы о кадровых изменениях в составе правительства.

Согласно документам, Дмитрий Ядров, прежде возглавлявший Росавиацию, стал министром транспорта. Антон Силуанов назначен вице-премьером — министром финансов; такая должность в структуре правительства учреждена впервые. Андрей Никитин, до этого занимавший пост министра транспорта, получил должность вице-премьера. Ирина Окладникова стала вице-премьером — руководителем аппарата правительства. В 2020–2024 годах она работала заместителем министра финансов России, а с 2024 года была первым заместителем.

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