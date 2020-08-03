Решетова призналась, что долго не могла забеременеть

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Валентин Черников
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Возлюбленная и мать сына Тимати отважилась на очередное откровение.

Решетова призналась, что долго не могла забеременеть

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Появлению на свет сына Тимати и Анастасии Решетовой предшествовали многократные попытки зачатия. Об этом модель рассказала поклонникам в Instagram. По словам 24-летней модели, она мечтала родить и была готова к роли матери еще несколько лет назад, но долго не могла забеременеть.

По иронии судьбы, рэпер и его возлюбленная узнали, что станут родителями, когда оставили эту идею и перестали подгадывать.

«Сначала не получалось, потом расслабились — и небеса подарили нам сына», — разоткровенничалась Решетова в микроблоге.

Сегодня девятимесячный Ратмир делает большие успехи. Мальчик уже встает на ноги и пробует ходить. Меж тем отношения его родителей вызывает все больше опасение фанатов. Слухи об их разладе и готовящемся разрыве подогрело то, что звезды отправились на отдых в разные страны: Тимати — в Грецию, а Решетова — во Францию. В одном из последних постов девушка рассказала об «очень неприятных событиях», которые произошли с ней в последнее время. Что имела в виду избранница рэп-исполнителя, она не уточнила.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати.

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