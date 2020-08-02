Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати

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Алиса Старжевская
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Модель и молодая мать Решетова сейчас отдыхает с сыном в Сен-Тропе вдали от Тимати.

Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта. В связи с этим в сети активно муссируют слухи о расставании пары, но сама Решетова это опровергла, пишет Starhit.ru.

Девушка рассказала, что улетела частным джетом в Сен-Тропе по приглашению отца Тимати — он с новой семьей проживает там. Тимати же со старшей дочкой Алисой от прошлых отношений с Аленой Шишковой и матерью Симоной отправился в Грецию, где проводит время на море с Филиппом Киркоровым и его детьми. Причина, почему Тимати не прилетел к ней, проста, как мир, — родители рэпера не ладят и после развода предпочитают не встречаться на одной территории.

Решетова поделилась, что отец Тимати очень хотел увидеть внука, поэтому активно зазывал Решетову в гости к себе на виллу. Тимати с Алисой, воспитанием которой с рождения в основном занимается его мать, прилететь туда одновременно с ними не мог. Так что пара решила провести остаток лета врозь.

«Отдыхаем друг от друга — тоже полезно», — заключила девушка.

Анастасия активно делится фотографиями с отдыха на своей странице в социальной сети Instagram. При этом фанаты мало реагируют на красочные снимки Решетовой у бассейна — их куда больше волнует ее личная жизнь, особенно после слухов о возможной измене Тимати.

Instagram @volkonskaya.reshetova

«Почему муж тебя не лайкает?»;

«Почему так похудели? Что случилось?»;

«За всей роскошью жизни главное, чтобы душа была спокойна… и ты счастлива…» — неустанно пишут ей подписчики в комментариях, но остаются без ответа.

5-tv.ru рассказывал, как мать Тимати Симона резко отреагировала на слухи о расставании сына с Анастасией Решетовой.

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