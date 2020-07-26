«Очень неприятные события»: Решетова спровоцировала слухи о разладе с Тимати

Анастасия Решетова намекнула на проблемы в отношениях с возлюбленным — рэпером Тимати. Ранее стало известно, что модель вместе с девятимесячным сыном отправилась отдыхать во французский Сен-Тропе, где живет отец знаменитости. Сам же рэпер уехал в отпуск вместе с дочкой от предыдущих отношений и матерью.

Недавно Решетова, отдыхающая без любимого, опубликовала загадочный пост, который вызвал серьезное беспокойство у ее подписчиков.

Девушка рассказала об «очень неприятных событиях», которые произошли с ней в последнее время, правда, напрямую не объяснила, какие именно. По ее словам, такая ситуация спровоцировала сильный эмоциональный стресс, который лишил ее спокойствия.

«Вскоре я потеряла гармонию, нормальный сон и стала жить мыслями о том, как бы поскорее сбежать из пыльной столицы», — написала Решетова в своем Instagram-аккаунте.

По ее признанию, ее отдых проходит «не в том формате», который был ранее, загадочно добавив, что «так нужно».

Instagram @volkonskaya.reshetova

После такого двусмысленного поста пользователи стали строить предположения, что Решетова намекает на возможную ссору с мужем.

«Надеюсь, у вас с Тимуром все хорошо»;

«Жаль, если расстанутся…»;

«Тимати нет с Вами?» — спросили фолловеры.

Нашлись и те, кто решил поддержать модель, заверив, что все обязательно нормализуется.

«Все обязательно наладится! И будет все хорошо! Вы красавица и хорошая мама!»;

«Все будет хорошо. Отдохнете и наберетесь сил», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Решетова похвасталась фото в бикини из Сен-Тропе.