«Очень неприятные события»: Решетова спровоцировала слухи о разладе с Тимати
Новая публикация модели о ее сложном эмоциональном состоянии обеспокоила подписчиков.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Анастасия Решетова намекнула на проблемы в отношениях с возлюбленным — рэпером Тимати. Ранее стало известно, что модель вместе с девятимесячным сыном отправилась отдыхать во французский Сен-Тропе, где живет отец знаменитости. Сам же рэпер уехал в отпуск вместе с дочкой от предыдущих отношений и матерью.
Недавно Решетова, отдыхающая без любимого, опубликовала загадочный пост, который вызвал серьезное беспокойство у ее подписчиков.
Девушка рассказала об «очень неприятных событиях», которые произошли с ней в последнее время, правда, напрямую не объяснила, какие именно. По ее словам, такая ситуация спровоцировала сильный эмоциональный стресс, который лишил ее спокойствия.
«Вскоре я потеряла гармонию, нормальный сон и стала жить мыслями о том, как бы поскорее сбежать из пыльной столицы», — написала Решетова в своем Instagram-аккаунте.
По ее признанию, ее отдых проходит «не в том формате», который был ранее, загадочно добавив, что «так нужно».
После такого двусмысленного поста пользователи стали строить предположения, что Решетова намекает на возможную ссору с мужем.
«Надеюсь, у вас с Тимуром все хорошо»;
«Жаль, если расстанутся…»;
«Тимати нет с Вами?» — спросили фолловеры.
Нашлись и те, кто решил поддержать модель, заверив, что все обязательно нормализуется.
«Все обязательно наладится! И будет все хорошо! Вы красавица и хорошая мама!»;
«Все будет хорошо. Отдохнете и наберетесь сил», — написали юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Решетова похвасталась фото в бикини из Сен-Тропе.
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