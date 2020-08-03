Музыкант Рома Жуков со скандалом расстался с первой женой Еленой, которая родила ему семерых детей. Последние годы он встречается с другой женщиной, а сейчас готов официально оформить их отношения, пишет Starhit.ru.

Его новую избранницу зовут Ольга Ларионова — именно к ней он ушел от жены и детей. У Ольги есть ребенок от прошлых отношений, и Жуков считает именно ее образцом женственности и материнства.

«Я сейчас счастлив в отношениях с Ольгой, которые мы скоро собираемся узаконить, она — настоящая мать», — заявил певец и композитор.

Тем самым Жуков в очередной раз напомнил о претензиях, которые имеет к бывшей жене по поводу воспитания их общих детей. У пары их шестеро, одна дочка трагически погибла в 2012 году в результате несчастного случая на игровой площадке. Жуков считает, что мать сваливает воспитание детей на чужих людей и родственников, экс-супруга винит его в нежелании платить алименты.

Для свадебной церемонии у Жукова и Ларионовой почти все готово — невеста выбрала свадебный туалет, приглашено несколько десятков гостей, включая и звездных друзей музыканта. Церемония назначена на 21 августа.

5-tv.ru ранее рассказывал об откровения бывшей жены Ромы Жукова о том, как муж стал тираном.