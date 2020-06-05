Смерть отца, наркотики и алкоголь. Экс-супруга Ромы Жукова рассказала, как певец превратился в тирана

Бывшая жена музыканта Романа Жукова Елена рассказала 5-tv.ru, откуда у известного артиста садистские наклонности. Ранее она обвинила экс-супруга в изнасиловании во время беременности — в результате у женщины случился выкидыш. Корни зла, как известно, идут из детства. В этом оказался неоригинален и музыкант. По словам Жуковой, он пережил тяжелую утрату, которая больно ударила по подрастающему мальчику.

«У него стресс с детства. У него скончался папа на его глазах, когда ему семь лет было. Это какой стресс для мужчины потерять папу. И этот стресс у него накопился так, что он сделал он начал калечить меня и моих детей», — поведала Жукова.

Не лучше все обстояло и в юности. По словам бывшей супруги, на заре карьеры, когда молодые люди только стали встречаться, Елена мотивировала мужа, как могла. Именно с ее подачи он стал стремиться к благополучию, но здесь в их жизнь вмешались наркотики.

«Я для него была мотивацией. Говорила ему: „Так не должны звезды жить, мы обязательно должны купить свое жилье“. Да, пусть взять кредит. И он верил в меня. А потом я говорю: „А где твое жилье? Где все у тебя?“. Денег было много, а он так честно сказал: „А я по пьянке и на кокаин все спустил, за долги“. Он сам об этом признался», — рассказала бывшая жена музыканта.

Позже он стал поднимать на нее руку, даже во время беременности. Тогда Жукова не понимала, что мужчина, который бьет женщину — тиран и садист, она оправдывала его поступки, потому что любила. Сегодня ее позиция кардинально изменилась.

«Сейчас я поумнела и знаю, что надо бить тревогу, если мужчина тебя обижает, бьет. Я ему советую, рекомендую полечится: многие публичные люди ложились в клиники от алкогольных и химических зависимостей», — заметила Елена.

Даже сейчас, спустя столько лет после расставания, Роман Жуков продолжает третировать бывшую жену и мать своих детей. По ее словам, он жалуется на нее в полицию и убеждает органы опеки в том, что она плохая мать.

«Мне обидно, что он пишет жалобы на нас, пишет в полицию. Ко мне без звонка приходят люди, полиция, из соцопеки звонят! Разве я это заслужила? Через 15 лет доказывать, что я мать, что я не алкоголичка, что я не наркоманка!» — сокрушалась Жукова.

Пара прожила в браке 13 лет, начиная с 2005 года. У них родились семеро детей. В 2012-м пятилетняя дочь Елизавета-Виктория погибла из-за несчастного случая, а в 2017 году Роман фактически ушел из семьи. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как у Елены Жуковой случился выкидыш. Женщина не может простить этого бывшему мужу до сих пор.