Первый российский электромобиль готовят к серийному производству
Собирать новую машину будут в Тольятти.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Fotoatelier Berlin; 5-tv.ru
Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta планируется начать в конце этого года. Об этом заявили в Минпромторге.
Собирать машину будут в Тольятти. Практически все комплектующие Zetta отечественного производства.
Вот так будет выглядеть серийный автомобиль. Опытный образец уже прошел испытания. Стоимость машины начинается от 450 тысяч рублей.
В планах поставки Zetta не только на внутренний рынок, но и в другие страны. На самом предприятии приступили к опытно-промышленной сборке.
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