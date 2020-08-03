Первый российский электромобиль готовят к серийному производству

Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta планируется начать в конце этого года. Об этом заявили в Минпромторге.

Собирать машину будут в Тольятти. Практически все комплектующие Zetta отечественного производства.

Вот так будет выглядеть серийный автомобиль. Опытный образец уже прошел испытания. Стоимость машины начинается от 450 тысяч рублей.

В планах поставки Zetta не только на внутренний рынок, но и в другие страны. На самом предприятии приступили к опытно-промышленной сборке.