Роза Сябитова: «Боязнь серьезных отношений у мужчин — это миф!»

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Алиса Старжевская
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Как понять, что отношения доведут до брака, рассказала главная сваха страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Телеведущая Роза Сябитова на своей страничке в Instagram рассказала, что делать, когда у влюбленных завязываются отношения.

В первую очередь, по мнению известной свахи, необходимо серьезно поговорить со своим избранником. Вам необходимо убедиться, что он настроен к серьезным отношениям также, как и вы. Для обоих важно крепкое партнерство, в котором каждый будет верен друг другу. Причем для мужчины уверенность в том, что он будет единственным сексуальным партнером — один из важнейших факторов счастливого союза.

Ваш возлюбленный может испугаться подобного разговора. Его нужно подготовить, обозначить тему и время для откровенной беседы. Например, через неделю. Только разговор поможет определить будущее.

«Сами мужчины утверждают, что боязнь серьезных отношений — это миф», — убеждена Сябитова.

Instagram @syabitova_roza

По мнению свахи, каждая женщина обязана знать о том, что происходит между партнерами и что думает мужчина, с которым та планирует связать свою судьбу. Не стоит бояться, что мужчина не будет говорить о своих намерениях. Чем раньше будут расставлены все точки над «i», тем быстрее женщина окружит себя настоящим, неподдельным счастьем.

«Вы достойны мужчины, который̆ захочет разделить свою жизнь с вами», — уверяет телеведущая.

Ранее 5-tv писал о том, как на первом свидании определить, каков мужчина в постели.

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