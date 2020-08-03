Пятый под парусом добра

2 августа в Санкт-Петербурге одиннадцать экипажей встали под паруса в Финском заливе. Соревнования на крейсерско-гоночных яхтах класса «Л-6» прошли по всем международным правилам гонок. Перед выходом всех участников регаты проинструктировали на предмет техники безопасности и знаний правил прохождения дистанции. А ровно в полдень был дан сигнал «Старт». Проигравших в этом состязании не было. Участники регаты боролись не за победу, а за жизни детей. Все средства, собраны во время регаты, пойдут на лечение малышей с онкологическими заболеваниями.

Пятый канал, для которого благотворительная деятельность не просто слова, а сотни спасенных детских жизней, второй год подряд принимает участие в этой уникальной регате. Ее организаторы — Санкт-Петербургский фонд помощи детям «Свет», яхт-клубы и неравнодушные люди. Призовой фонд регаты формируется из благотворительных взносов участников регаты (стартовый взнос) и из пожертвований болельщиков. А потому стать участниками этой благородной акции смогли все желающие.

При определении лидера гонки учитывались не только спортивные показатели команд, но и помощь их сторонников, а также зрителей. Всего за время акции было собрано 1 827 416 рублей.

В последнее время в лечении онкологических заболеваний произошел настоящий прорыв — появились инновационные лекарства, сверхточные приборы. Современные эндопротезы позволяют ребенку не только избежать ампутации, но и ездить на велосипеде, вести полноценную активную жизнь. Новые методы лечения часто не покрываются квотой. Собранные в рамках этой программы средства, пойдут на оплату диагностики, лечения и реабилитации детей, которым высокотехнологичная помощь нужна именно сейчас.

Лидер регаты получил право лично передать все собранные во время акции средства в Фонд помощи детям «Свет». А общей наградой для всех, кто в этот день вышел под парусами добра, стали улыбки детей и их сбывшиеся мечты быть здоровыми и счастливыми.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала.