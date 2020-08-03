Экс-сотрудника ФСИН подозревают в убийстве двух человек и ранении еще двоих
| Нюра Незванова Криминал 15
Кровавая трагедия разыгралась в Иркутской области на почве бытового конфликта.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Бывший сотрудник ФСИН подозревается в жестоком убийстве двоих человек в Иркутской области. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина после конфликта со знакомым пришел с травматическим пистолетом в его квартиру. По версии следствия, раненых предполагаемый злоумышленник добивал ножом.
Двое погибли, еще двое — получили ранения. 37-летнего мужчину взяли под стражу.
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