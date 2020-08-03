Экс-сотрудника ФСИН подозревают в убийстве двух человек и ранении еще двоих

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Нюра Незванова
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Кровавая трагедия разыгралась в Иркутской области на почве бытового конфликта.

Экс-сотрудника ФСИН подозревают в убийстве двух человек и ранении еще двоих

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Бывший сотрудник ФСИН подозревается в жестоком убийстве двоих человек в Иркутской области. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина после конфликта со знакомым пришел с травматическим пистолетом в его квартиру. По версии следствия, раненых предполагаемый злоумышленник добивал ножом.

Двое погибли, еще двое — получили ранения. 37-летнего мужчину взяли под стражу.

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