«Коктейль Молотова»: Астролог о влиянии на людей серебристых облаков в августе

Август в 2020 году будет богат как астрономическими, так и астрологическими явлениями. О том, как одни влияют на другие, и чем это чревато для людей, рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская.

С 10 по 15 августа жители северного полушария смогут стать свидетелями красивого небесного явления — метеоритного дождя. А 12 и 13 числа увидят поток Персеиды. Другое не менее загадочное событие будет радовать северян весь последний месяц лета — серебристые облака. По словам астролога, этот вид облаков впервые был замечен 150 лет назад.

«В северном полушарии это всегда период, который приходится на июль и август. Весь август в этом году мы сможем ими любоваться. А в южном полушарии обычно — это декабрь и январь. Серебристые облака, они практически в космосе — 75-90 километров от уровня Земли! Чтобы образовались серебристые облака, необходимы три условия. Надо, чтобы был достаточно большой выброс водного пара. Второе — это очень большой холод. Температура должна быть минус 100 градусов и ниже (в атмосфере — Прим. ред.). И, наконец, третье — важно, чтобы была взвесь и пыль», — рассказала Алена Никольская.

В этом году все эти красивые явления совпадут с особыми астрологическими аспектами, которые будут влиять на людей, предупредила астролог. По ее словам, следует быть осторожными и не давать себе разбрызгивать эмоции, которые будут рваться через край.

«Август традиционно для нашей страны — месяц очень непростой. В этом году один из важных аспектов августа — это квадратура Марса и Юпитера. Наши личные желания, амбиции входят в противовес с общемировыми тенденциями. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательные и аккуратны. Держите свои эмоции в узде, иначе вы можете пострадать», — попросила астролог.

Кроме того, в ближайшее время нас ждет разворот одной из самых коварных планет, который чреват множеством изменений, причем неожиданных, добавила Никольская.

«На метеоритный дождь, а именно 15 августа, придется, что Уран будет разворачиваться и двигаться ретроградно. И так эта планета будет двигаться буквально до конца года. И мы увидим большое количество изменений, причем спонтанных, когда наша жизнь будет меняться буквально на лету. Кроме того, такие социальные планеты — Юпитер, Сатурн и Плутон будут в очень напряженных аспектах и с Солнцем, и с Марсом. Это буквально коктейль Молотова. Пожалуйста, не лезьте лишний раз на рожон, мои дорогие!» — обратилась к читателям Никольская.

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