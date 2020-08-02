Власть неконтролируемых эмоций: астрологический прогноз на первую неделю августа
Астролог Алена Никольская рассказала, чего ждать от предстоящей недели с 3 по 9 августа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA, YouTube / Алена Никольская
Первая неделя августа проходит под знаком чувств, когда все эмоциональные аспекты жизни достигают максимума. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, как справиться с накалом страстей в этот период.
По словам Никольской, виной всему — полнолуние. Именно из-за этого явления повышается эмоциональность. А самый пик придется на начало недели, понедельник, 3 августа. Особенно усложняет ситуацию Уран: планета, которая несет непредсказуемость и неожиданность.
Также Меркурий в эту неделю будет в оппозиции к Сатурну. Это повлечет за собой пессимистические мысли и негативные эмоции. В этот период Никольская советует быть внимательнее не только к своему состоянию, но и почаще выходить на связь с близкими и родственниками: эмоциональным людям необходима поддержка.
«Если у вас есть близкие, которые сейчас находятся в таком депрессивном, подавленном настроении и состоянии, пожалуйста, лишний раз позвоните им, побеспокойтесь, как у них дела, как у них состояние, что с ними происходит. И возможно, это предотвратит суицидальную историю. Пожалуйста, обратите на это внимание, всю неделю это будет актуально», — советует астролог.
Помимо этого, на грядущей неделе нужно быть готовым к влиянию квадратуры Марса и Юпитера. Из-за сочетания этих планет все люди будут максимально сильно и ожесточенно противостоять социуму и обществу. Никольская просит быть внимательнее: по ее словам, именно в это время у людей случаются очень большие неприятности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое влияние на знаки зодиака окажет полнолуние 3 августа.
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