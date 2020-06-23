В России хотят увеличить размер материнского капитала на первенца

Размер материнского капитала на первенца в России может увеличиться до 524 881 рубля в 2023 году. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов. Отмечается, что документ был подготовлен с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ.

Расходы на предоставление материнского капитала были спрогнозированы по данным темпов роста родившихся первых и последующих детей в российских семьях. Кроме того, при расчетах была проведена индексация с учетом инфляции — 4% ежегодно.

Согласно проекту, в 2021 году размер выплаты на первого ребенка составит 485 282 рублей, на второго — 641 282 рубля. В 2022 году материнский капитал составит 504 693 рубля и 666 933 рубля соответственно. В 2023 году на первого ребенка семья получит 524 881 рубль, на второго — 693 610 рублей.

В настоящее время размер материнского капитала в РФ на первенца составляет 466 617 рублей, при рождении второго ребенка, начиная с 2020 года, семьям выплачивается 616 617 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новое пособие для матерей-одиночек предложили ввести в России.