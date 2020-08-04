Следствие не установило по «делу Голунова» заказчика преступления

Следствие не установило заказчика в рамках уголовного дела в отношении экс-полицейских, которые обвиняются в фальсификации доказательства против журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Собеседник агентства признал, что версия возможного заказчика произошедшего прорабатывалась, но в окончательном обвинении конкретный человек или какие-либо неустановленные лице в этом качестве не фигурируют.

«Мотивом инкриминируемого преступления полицейских, следствие по-прежнему считает продвижение по службе и корыстные побуждения», — пояснил источник.

В то же время адвокат главного обвиняемого Игоря Ляховца в интервью ТАСС заявил, что не согласен с выводами следствия.

«Мы с такой позицией не согласны, считаем дело Ляховца и других фигурантов сфабрикованным», — подчеркнул он.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Иван Голунов связывает произошедшее с профессиональной деятельностью. 29 июля следствие начало предъявлять обвинения бывшим полицейским по вышеуказанному делу в окончательной редакции. Расследование уголовного дела завершается.