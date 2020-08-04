«Один человек испортил воздух»: Ахеджакова резко высказалась об уходе Гармаша из «Современника»
По словам актрисы, со своими проблемами театр разберется сам.
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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков, Екатерина Чеснокова
В обществе не утихают страсти вокруг ухода из театра «Современник» народного артиста России Сергея Грамаша, расколовшего его коллег и околотеатральную публику на два лагеря. Актер объявил о своем решении 31 июля на закрытом собрании труппы и написал коллегам открытое письмо, разошедшееся в интернете. Гармаш недоволен политикой нового худрука «Современника» Виктора Рыжакова, назначенного в театр после смерти Галины Волчек. Однако, по мнению народной артистки России Лии Ахеджаковой, служащей в «Современнике» с 1977 года, скандал раздувается искусственно.
«Да перестаньте этими сплетнями заниматься! Все, что я хотела сказать, оно лежит в Facebook, и все это прочли. Не надо в это влезать, не надо развивать эту гадость. Не вмешивайтесь в это. Один человек испортил воздух, и это надо погасить», — сказала актриса в интервью 5-tv.ru.
По ее словам, со своими внутренними проблемами театр разберется сам, без посторонней помощи.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, достоянием общественности стала информация о многомиллионных заработках Сергея Гармаша вне «Современника».
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