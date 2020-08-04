«Один человек испортил воздух»: Ахеджакова резко высказалась об уходе Гармаша из «Современника»

В обществе не утихают страсти вокруг ухода из театра «Современник» народного артиста России Сергея Грамаша, расколовшего его коллег и околотеатральную публику на два лагеря. Актер объявил о своем решении 31 июля на закрытом собрании труппы и написал коллегам открытое письмо, разошедшееся в интернете. Гармаш недоволен политикой нового худрука «Современника» Виктора Рыжакова, назначенного в театр после смерти Галины Волчек. Однако, по мнению народной артистки России Лии Ахеджаковой, служащей в «Современнике» с 1977 года, скандал раздувается искусственно.

«Да перестаньте этими сплетнями заниматься! Все, что я хотела сказать, оно лежит в Facebook, и все это прочли. Не надо в это влезать, не надо развивать эту гадость. Не вмешивайтесь в это. Один человек испортил воздух, и это надо погасить», — сказала актриса в интервью 5-tv.ru.

По ее словам, со своими внутренними проблемами театр разберется сам, без посторонней помощи.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, достоянием общественности стала информация о многомиллионных заработках Сергея Гармаша вне «Современника».