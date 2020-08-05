«Растяжечка, понимаете!» — 74-летний Петросян похвалился полушпагатом
Народный артист показал, на что способен невзирая на возраст.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny
В свои 74 года известный юморист Евгений Петросян ничуть не уступает молодежи: он тщательно следит за питанием и фигурой, а также балует себя оздоровительными процедурами, к примеру, походами к массажисту. Видеоотчет о «проделанной работе» при этом артист разместил в Instagram.
В кадре — улыбающийся Евгений Ваганович лежит на мобильной кушетке, а рядом специалист, старательно разминающий конечности артиста.
«Вот, понимаете, растяжечка!» — комментирует происходящее Петросян.
Тут же, отводя ногу юмориста на 90 градусов, массажист поинтересовался у пациента, каких успехов тот планирует добиться.
«До шпагата, Евгений Ваганович, растягиваться будем, да?» — сыронизировал профессионал.
«Ну, постараемся! Ух-ты!» — смеясь и покряхтывая, заверил юморист.
Впрочем, не удивительно, если через несколько недель Евгений Петросян действительно сядет на шпагат. Ведь несмотря на столь солидный возраст, он посвящает фитнесу по полтора часа, делая упражнения и с тренажерами, и с тяжеловесными гантелями. При этом не жалуется на усталость, а лишь призывает молодежь и ровесников следовать его примеру.
Ранее 5-tv.ru показал фото удивительно стройного и помолодевшего Евгения Петросяна.
Читайте также
88%
-0.78 86.50
-0.73
Нашли ошибку?