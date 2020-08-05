«Растяжечка, понимаете!» — 74-летний Петросян похвалился полушпагатом

|
Виктория Андреева
52

Народный артист показал, на что способен невзирая на возраст.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny

В свои 74 года известный юморист Евгений Петросян ничуть не уступает молодежи: он тщательно следит за питанием и фигурой, а также балует себя оздоровительными процедурами, к примеру, походами к массажисту. Видеоотчет о «проделанной работе» при этом артист разместил в Instagram.

В кадре — улыбающийся Евгений Ваганович лежит на мобильной кушетке, а рядом специалист, старательно разминающий конечности артиста.

«Вот, понимаете, растяжечка!» — комментирует происходящее Петросян.

Тут же, отводя ногу юмориста на 90 градусов, массажист поинтересовался у пациента, каких успехов тот планирует добиться.

«До шпагата, Евгений Ваганович, растягиваться будем, да?» — сыронизировал профессионал.

«Ну, постараемся! Ух-ты!» — смеясь и покряхтывая, заверил юморист.

Instagram @petrosyanevgeny

Впрочем, не удивительно, если через несколько недель Евгений Петросян действительно сядет на шпагат. Ведь несмотря на столь солидный возраст, он посвящает фитнесу по полтора часа, делая упражнения и с тренажерами, и с тяжеловесными гантелями. При этом не жалуется на усталость, а лишь призывает молодежь и ровесников следовать его примеру.

Ранее 5-tv.ru показал фото удивительно стройного и помолодевшего Евгения Петросяна.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.38
-0.78 86.50
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:09
Расслабившимся москвичам напомнили о масочном режиме солидными штрафами
6:02
Лайфхак: Как быстро и качественно почистить дубленку — видео
5:57
«Растяжечка, понимаете!» — 74-летний Петросян похвалился полушпагатом
5:42
В Ливане 5 августа объявлен днем траура
5:30
«Внесла свою лепту!» — дочь Толкалиной и Кончаловского дебютировала в кино
5:19
Умер создатель первой компьютерной мыши

Сейчас читают

Сексолог объяснила, какие женщины чаще домогаются мужчин и почему
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок