В свои 74 года известный юморист Евгений Петросян ничуть не уступает молодежи: он тщательно следит за питанием и фигурой, а также балует себя оздоровительными процедурами, к примеру, походами к массажисту. Видеоотчет о «проделанной работе» при этом артист разместил в Instagram.

В кадре — улыбающийся Евгений Ваганович лежит на мобильной кушетке, а рядом специалист, старательно разминающий конечности артиста.

«Вот, понимаете, растяжечка!» — комментирует происходящее Петросян.

Тут же, отводя ногу юмориста на 90 градусов, массажист поинтересовался у пациента, каких успехов тот планирует добиться.

«До шпагата, Евгений Ваганович, растягиваться будем, да?» — сыронизировал профессионал.

«Ну, постараемся! Ух-ты!» — смеясь и покряхтывая, заверил юморист.

Instagram @petrosyanevgeny

Впрочем, не удивительно, если через несколько недель Евгений Петросян действительно сядет на шпагат. Ведь несмотря на столь солидный возраст, он посвящает фитнесу по полтора часа, делая упражнения и с тренажерами, и с тяжеловесными гантелями. При этом не жалуется на усталость, а лишь призывает молодежь и ровесников следовать его примеру.

Ранее 5-tv.ru показал фото удивительно стройного и помолодевшего Евгения Петросяна.