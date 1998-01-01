Видео: Евгений Петросян поделился секретом прекрасной спортивной формы

Российский юморист Евгений Петросян рассказал о секрете, который помогает ему поддерживать себя в тонусе — он регулярно занимается спортом. Видео с тренировки Евгений Ваганович выложил на своей странице в Instagram.
На записи Петросян показывает несколько упражнений с тренажерами и гантелями, сообщает издание Teleprogramma.pro. По словам комика, на каждом спортивном занятии он выполняет несколько десятков таких упражнений, давая нагрузку всем группам мышц.
— Пять моих упражнений из тридцати на каждой тренировке. Именно это держит меня в форме, — подписал видео сатирик.
Поклонники творчества юмориста с большим энтузиазмом поддержали кумира в его решении.
— Евгений Ваганович — замечательный мужчина.
— Евгений Ваганович! Настоящий спортсмен!
— Здорово, что вы занимаетесь. Крепкого здоровья Вам, — написали они в комментариях к видео.
Ранее Пятый канал рассказывал о каникулах, которые Евгений Петросян провел с молодой помощницей в Барселоне.