«Исхудали»: в сети обсуждают фото постройневшего Петросяна в кедах

Евгений Петросян недавно порадовал своих подписчиков прекрасной новостью: совсем скоро он представит на суд зрителей собственное шоу, репетиции которого уже идут полным ходом. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Instagram вместе со снимком, на котором запечатлена вся его многочисленная команда.

Сам юморист предстал в центре в элегантном темно-синим костюме и модных кедах, однако его фолловеров больше заинтересовала необычайная худоба артиста. Как заметили многие, Петросян заметно постройнел, и стали гадать, что могло явиться причиной столь резкого преображения.

Instagram @petrosyanevgeny

Некоторые предположили, что благотворное воздействие на Петросяна производит его молодая 29-летняя возлюбленная Татьяна Брухунова. Другие — что юморист похудел на фоне стресса из-за отсутствия зрителей, которые не имели возможности ходить на шоу артиста из-за коронавирусных ограничений.

«Браво! Все исхудали. Вот как без зрителя…главное в вашей профессии — это зритель!!!»;

«Петросян, похудел, что ли?»;

«Красивый, интеллигентный, стильный, стройный, подтянуый и веселый! Все хорошо! Вперед!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что возлюбленная Петросяна поделилась своими мыслями о браке.