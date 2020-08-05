За них не стыдно: пять звезд «Дома-2», которые не отметились в скандалах

За 16 лет существования шоу «Дом-2» заработал репутацию одного из самых скандальных проектов российского телевидения. За это время через него прошли тысячи людей. Однако не все участники телестройки гнались за высокими рейтингами и соглашались запятнать репутацию в многочисленных перепалках. Cosmopolitan вспомнил героинь реалити-шоу, которые снискали популярность зрителей и не разочаровали поклонников.

Елизавета Кутузова

Девушка впервые появилась на проекте в 2011 году. Ее привел молодой человек — Алексей Самсонов. Однако строить отношения под прицелами камер у них не получилось. Лиза начала встречаться с Евгением Кузиным. Вскоре вместе с возлюбленным Кутузова покинула шоу. За периметром молодые люди расстались. Через два года красавица вернулась на «Дом-2» по приглашению Никиты Кузнецова. Но история их романа оказалось столь же недолгой. Сегодня Елизавета замужем за певцом Ростиславом Пироговым. Супруги воспитывают сына и дочь.

Instagram @kutuzovaliza_

Нелли Ермолаева

Никита Кузнецов и Нелли Ермолаева считались одной из самых красивых пар проекта. В 2012-м они сыграли свадьбу, но брак продлился лишь два года. После развода эффектная брюнетка начала встречаться с бизнесменом Кириллом Андреевым. В 2016-м влюбленные поженились. В прошлом году Нелли родила мужу сына. На днях Ермолаева объявила поклонникам печальную новость: супруги приняли решение расстаться.

Instagram @ermolaevanelly

Мария Круглыхина

В первый раз Маша появилась на шоу в надежде завоевать сердце Мая Абрикосова, но тот не разделил ее чувств. Круглыхина ушла за периметр, где познакомилась с Сергеем Адоевцевым. Через какое-то время молодой человек бросил возлюбленную ради участия в «Доме-2». Девушка отправилась следом и помирилась с ним уже на проекте. В 2010-м они оформили отношения. Через три года супруги стали родителями, но вскоре расстались. После этого Круглыхина увлеклась религией и стала меньше афишировать личную жизнь. Ныне она замужем за другим мужчиной, от которого недавно родила сына.

Instagram @_prosto__maria_

Наталья Варвина

Одна из самых ярких одиночек «Дома-2» хотела найти настоящую любовь, но достойных кандидатов среди участников не нашла. Однако судьбу Натальи Варвиной на проекте нельзя назвать печальной. Девушка выиграла «джек-пот»: завоевала сердце продюсера шоу Александра Михайловского. Они сыграли свадьбу в 2012 году и даже обвенчались. Сегодня Варвина занимает место в числе самых популярных звезд телелестройки. На ее страницу в Instagram подписаны более 900 тысяч пользователей.

Instagram @varvina

Дарья Пынзарь

В конце 2007 студентка третьего курса быстро завоевала симпатию телезрителей. Эффектная блондинка заявила, что хранит невинность для будущего мужа. Первым мужчиной Дарьи Черных стал ее нынешний супруг Сергей Пынзарь. С ним она познакомилась на проекте. Добиваться девушки ему пришлось восемь месяцев, но сегодня оба говорят, что оно того стоило. Бывшие участники «Дома-2» поныне счастливы в браке. Они живут в Турции и воспитывают двух сыновей.

Instagram @darya_pinzar86

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Саша Черно пожаловалась на трудности материнства.