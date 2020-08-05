«Все намного сложнее!» — звезда «Дома-2» пожаловалась на трудности материнства

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Виктория Андреева
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Саша Черно рассказала, что повергло ее в шок за пять дней, прошедших со дня родов.

Фото, видео: Instagram @sasha_cherno93_official

Нелегко дается материнство звезде скандального реалити-шоу «Дом-2» Саше Черно. Прошло всего шесть дней с того момента, как знаменитость родила наследника Стефана, как уже столкнулась с массой неприятностей.

Во-первых, это — колоссальная нагрузка на организм после кесарева сечения. Девушка упомянула, что никогда не была худышкой, а потому любая операция для нее — серьезный стресс, пишет Teleprogramma.pro

«У меня большой вес, все операции я переношу намного сложнее. И период адаптации у меня намного сложнее», — призналась Саша.

А во-вторых, Черно потребовалось несколько дней, чтобы начать кормить младенца грудью: у девушки просто не было молока. И тут же «вылезла» другая проблема: звездный наследник отказывался кушать смеси из новомодных бутылочек.

Что только не делали новоиспеченные родители Саша Черно и ее супруг Иосиф Оганесян: завлекали красивыми бутылочками и сосками, пели песенки и уговаривали. Все впустую! Стефан согласился на прикорм только, когда выдали бутылочку времен СССР.

«Вот это коровье вымя правда самое лучшее что ли? Что он в нем нашел?» — вопрошала селебрити.

Instagram @sasha_cherno93_official

В комментариях к ролику Черно в Instagram опытные пользовательницы замечали, что малыш не просто так «купился» на редкий экземпляр. Оказалось, он обладает «уникальными» параметрами.

«Саша, поздравляю вас! А насчет бутылочки: она ведь легко стерилизуется, и соска хорошая, мягкая!» — обратилась в звезде поклонница.

«Буду иметь в виду!» — восхитилась Саша.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему сотруднице роддома пришлось уволиться после диалога с Сашей Черно.

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