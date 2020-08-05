«Все намного сложнее!» — звезда «Дома-2» пожаловалась на трудности материнства
Саша Черно рассказала, что повергло ее в шок за пять дней, прошедших со дня родов.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
Фото, видео: Instagram @sasha_cherno93_official
Нелегко дается материнство звезде скандального реалити-шоу «Дом-2» Саше Черно. Прошло всего шесть дней с того момента, как знаменитость родила наследника Стефана, как уже столкнулась с массой неприятностей.
Во-первых, это — колоссальная нагрузка на организм после кесарева сечения. Девушка упомянула, что никогда не была худышкой, а потому любая операция для нее — серьезный стресс, пишет Teleprogramma.pro
«У меня большой вес, все операции я переношу намного сложнее. И период адаптации у меня намного сложнее», — призналась Саша.
А во-вторых, Черно потребовалось несколько дней, чтобы начать кормить младенца грудью: у девушки просто не было молока. И тут же «вылезла» другая проблема: звездный наследник отказывался кушать смеси из новомодных бутылочек.
Что только не делали новоиспеченные родители Саша Черно и ее супруг Иосиф Оганесян: завлекали красивыми бутылочками и сосками, пели песенки и уговаривали. Все впустую! Стефан согласился на прикорм только, когда выдали бутылочку времен СССР.
«Вот это коровье вымя правда самое лучшее что ли? Что он в нем нашел?» — вопрошала селебрити.
В комментариях к ролику Черно в Instagram опытные пользовательницы замечали, что малыш не просто так «купился» на редкий экземпляр. Оказалось, он обладает «уникальными» параметрами.
«Саша, поздравляю вас! А насчет бутылочки: она ведь легко стерилизуется, и соска хорошая, мягкая!» — обратилась в звезде поклонница.
«Буду иметь в виду!» — восхитилась Саша.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему сотруднице роддома пришлось уволиться после диалога с Сашей Черно.
Читайте также
88%
-0.78 86.50
-0.73
Нашли ошибку?