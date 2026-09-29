«Все расстаются»: Зара прокомментировала замужество Юлии Пересильд
Певица пожелала, чтобы хороших новостей было как можно больше.
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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Зара прокомментировала замужество актрисы Юлии Пересильд
Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Пересильд — невероятно талантливая и красивая женщина, считает певица Зара. Мнением заслуженная артистка РФ поделилась с 5-tv.ru на премии VOICE BEAUTY AWARDS.
«Она такая талантливая, ну она красотка! Она невероятно талантливая актриса, певица, личность глубокая, она занимается благотворительностью и не для показа, она много лет этому посвящает, свое время», — сказала Зара.
Также она добавила, что очень рада подобным известиям.
«Пусть таких новостей будет как можно больше, а то все расстаются, у всех что-то происходит такое негативное, поэтому побольше положительных новостей», — восторженно заключила она.
Ранее стало известно, что Юлия Пересильд впервые вышла замуж. Личность супруга актриса не раскрыла. О том, где и кем он работает, звезда кино тоже отказалась говорить.
Слухи о замужестве 42-летней актрисы появились после того, как она появилась с кольцом на безымянном пальце на одном из светских мероприятий. Новый аксессуар на руке актрисы заметили журналисты.
В 2025-м СМИ писали, что Пересильд состоит в романтических отношениях с оператором Михаилом Милашиным. Эту информацию Юлия не подтверждала.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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