«Тяжелый путь»: ипотека не дает уйти Николаю Баскову уйти со сцены

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Артист не считает правильным воспринимать жизнь как отсутствие проблем только из-за видимого успеха.

Николай Басков о людях в своей команде и ипотеке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Николай Басков признался, что не завершит карьеру из-за людей в своей команде

Народный артист России Николай Басков продолжает активно работать не только ради собственного творчества, но и из-за ответственности за людей, которые от него зависят. Об этом певец рассказал в интервью Радио «Комсомольская правда».

Певец отметил, что, несмотря на внешнее благополучие, его путь был связан с большой нагрузкой и постоянной работой. По словам Баскова, за годы карьеры он научился справляться с трудностями благодаря силе воли и уважению к тем, кто находится рядом.

«Конечно, я многого достиг, но это был тяжелый путь. Я недосыпал, понимал, что должен много работать. Помогали сила воли и уважение к людям, которые рядом», — рассказал артист.

Басков подчеркнул, что его решения касаются не только его самого. В его коллективе работают около 50 человек, у многих из которых есть семьи и финансовые обязательства.

«У меня огромный коллектив, почти 50 человек. У всех ипотеки, семьи. За эти годы мы уже сроднились», — отметил певец.

Артист добавил, что не считает правильным воспринимать жизнь как отсутствие проблем только потому, что человек достиг определенного успеха.

«Хотя тяготы есть у всех. Иногда люди пишут: „А чего Баскову грустить, у него все есть?» — сказал он.

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