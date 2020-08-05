В Нижегородской области в результате загрязнения окружающей среды уже гибнут животные.

В окрестностях города Бор местные жители нашли гигантскую свалку химических отходов — десятки цистерн с темной вязкой жидкостью. Часть емкостей повреждена, и химикаты вылились на землю. Жертвами ядовитого разлива стали птицы.

«Не поверите, даже голос дрожит когда видишь, что здесь лежат мертвые птицы. Это переходит все границы. Это просто кошмар»

Прокуратура уже начала проверку. По предварительным данным, территория, на которой обнаружена опасная свалка, принадлежит частному лицу.