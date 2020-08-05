Пол Маккартни рассказал, почему на самом деле распалась группа The Beatles

Сэр Джеймс Пол Маккартни в интервью американскому глянцевому изданию GQ рассказал, почему развалилась группа, о которой знает чуть ли не каждый житель планеты. По его мнению, крах The Beatles наступил после одной из ссор между участниками.

Группа просуществовала с 1960 по 1970 год и вскружила голову как слушателям, так и самим частникам группы. Квартет удостоен бесчисленного количества наград и возглавил список величайших исполнителей всех времен. Ранее никому не удавалось добиться такой известности. Это и стало основной причиной разлада. The Beatles, по мнению Маккартни, была настоящей семьей.

«В семьях бывают споры, бывают разногласия. И некоторые хотят делать что-то одно, а некоторые — что-то другое. Так что я думаю, распад произошел после одной из таких ссор», — уверяет исполнитель.

Маккартни отметил, что несмотря на возникавшие конфликты, среди участников коллектива никогда не было взаимной неприязни и, тем более ненависти. Прекратить существование группы в 1970 году было единственным способом сохранить как отношения между участниками, так и само наследие группы.

The Beatles за время существования записала 211 песен и выпустила 13 альбомов. У группы до сих пор миллионы фанатов, несмотря на то, что квартет перестал существовать 50 лет назад.

Ранее 5-tv.ru описывал биографию другого участника The Beatlse — Ринго Стара, недавно отметившего восьмидесятилетие.