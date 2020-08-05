Видео: прохожие в Москве нашли оставленную коляску с младенцем

|
Валентин Черников
Эксклюзив 97

Прокуратура начала поиск родителей брошенного ребенка.

Фото, видео: 5-tv.ru

Прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения грудного ребенка на западе столицы этой ночью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, утром недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческой прохожие нашли коляску с младенцем, о чем сообщили правоохранителям. На случай необходимости они запечатлели этот момент на видео. Отыскать родителей мальчика местным жителям не удалось. Малыша передали на обследование медикам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«В ходе проверки, которую проводит Дорогомиловская межрайонная прокуратура, будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и исполнению родителями своих родительских обязанностей по воспитанию детей», — пояснили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что семилетняя девочка спасла тонущего мальчика в Крыму.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.38
-0.78 86.50
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:24
В Новосибирске вновь загорелся крупнейший в области полигон бытовых отходов
12:19
Адвокат Ефремова довел до слез подругу Сергея Захарова
12:19
Россияне перечислили основные причины увольнения с работы
12:13
Михаил Ефремов не признал вину в смерти Сергея Захарова
12:11
«Я всю жизнь снимал войны, но такого не видел!» — Хроника мощного взрыва в Бейруте
12:11
Адвокат Пашаев о Ефремове: «Мой подзащитный не свинья»

Сейчас читают

Видео: Адвокат Добровинский приехал в суд на кабриолете за 20 миллионов рублей
СПИД, смена имиджа, шантаж: как Кохал пыталась вернуть Энди Картрайта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок