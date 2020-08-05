Видео: прохожие в Москве нашли оставленную коляску с младенцем

Прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения грудного ребенка на западе столицы этой ночью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, утром недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческой прохожие нашли коляску с младенцем, о чем сообщили правоохранителям. На случай необходимости они запечатлели этот момент на видео. Отыскать родителей мальчика местным жителям не удалось. Малыша передали на обследование медикам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«В ходе проверки, которую проводит Дорогомиловская межрайонная прокуратура, будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и исполнению родителями своих родительских обязанностей по воспитанию детей», — пояснили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что семилетняя девочка спасла тонущего мальчика в Крыму.