Видео: прохожие в Москве нашли оставленную коляску с младенцем
Прокуратура начала поиск родителей брошенного ребенка.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
Фото, видео: 5-tv.ru
Прокуратура Москвы организовала проверку после обнаружения грудного ребенка на западе столицы этой ночью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточняется, утром недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческой прохожие нашли коляску с младенцем, о чем сообщили правоохранителям. На случай необходимости они запечатлели этот момент на видео. Отыскать родителей мальчика местным жителям не удалось. Малыша передали на обследование медикам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
«В ходе проверки, которую проводит Дорогомиловская межрайонная прокуратура, будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и исполнению родителями своих родительских обязанностей по воспитанию детей», — пояснили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru писал, что семилетняя девочка спасла тонущего мальчика в Крыму.
Читайте также
88%
-0.78 86.50
-0.73
Нашли ошибку?