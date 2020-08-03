Фигурантов громкого «суррогатного» дела подозревают в продаже младенцев на органы

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Светлана Александрова
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Расследование началось после обнаружения в одной из московских квартир мертвого ребенка и других новорожденных от суррогатных матерей.

Фигурантов громкого «суррогатного» дела подозревают в продаже младенцев на органы

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Godnik

Фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей подозревают в продаже младенцев за границу на органы. Сейчас следователи проверяют эту версию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

«В ходе следственных действий будет дана оценка действиям обвиняемых. Следствием устанавливается причастность и роль каждого из фигурантов в продаже детей от суррогатных матерей на органы за границу», — цитирует агентство собеседника.

Других деталей расследования в интересах следствия не приводится.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, уголовное дело было возбуждено после того, как в январе этого года в одной из московских квартир был найден умерший младенец. В соседних комнатах находились другие дети, рожденные суррогатными матерями, по версии следствия, на продажу. Позже были обнаружены еще несколько таких квартир. По «суррогатному» делу арестовано восемь человек, в числе которых оказался глава «Европейского центра суррогатного материнства» Владислав Мельников и врачи из нескольких столичных клиник. Главный фигурант — юрист Константин Свитнев — объявлен в федеральный розыск. По некоторой информации он находится в Праге.

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Фигурантов громкого «суррогатного» дела подозревают в продаже младенцев на органы

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