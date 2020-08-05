Похудевшая Наташа Королева зажигательно станцевала буги-вуги — видео
Для небольшого представления заслуженная артистка РФ подобрала соответствующий образ.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @koroleva__star
Наташа Королева решила поднять настроение подписчиков новым видео, опубликовав его на своей странице в Instagram.
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Пляски в стиле «буги-вуги» повеселили фанатов, а вот физическая форма, в которой 47-летняя певица предстала перед зрителями, по-настоящему восхитила.
Подписчики отметили, что поп-дива очень похорошела и заметно похудела. Кроме того, многих очаровала ее новая укороченная стрижка с длинной челкой.
«Похудела и похорошела, красотка!», «Прическа — класс!», «Такая худенькая, такая молодая! Так держать!!! И никакие там заграничные Джей Ло и Энистон вам в подметки не годятся!!!», «Стройняшечка… Прическа вообще отпад!!! Супер!!!», «Вам очень идет», — рассыпались в комплиментах фанаты певицы.
В этот раз Королева выбрала эротичное черное платье средней длины с глубоким декольте. Наряд дополнили неброские аксессуары и, к всеобщему удивлению, красные тапочки. Акценты образа певица расставила на ярком макияже и броском желтом маникюре.
Наташа Королева записала 11 альбомов и выпустила несколько десятков синглов. В 2004 году она стала народной артисткой РФ.
Ранее 5-tv сообщил, что Наташа Королева надеется на милосердие суда к Ефремову.
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