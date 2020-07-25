«Он просто не выдержит»: Королева надеется на милосердие суда к Ефремову
Актеру, устроившему «пьяное» ДТП в центре Москвы, грозит от пяти до 12 лет заключения.
Фото: ТАСС / Геодакян Артем
Наташа Королева надеется, что правосудие будет милосердно к Михаилу Ефремову, процесс над которым начнется в Москве 29 июля. По мнению певицы, тюремного заключения актер просто не выдержит. При этом она подчеркивает, что однозначно считает преступником пьяного человека за рулем.
«Я целиком и полностью уверена, что пьяный человек за рулем — преступник. С другой стороны — все под Богом ходим. Я надеюсь только, что правосудие будет к нему лояльно. Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем…» — сказала Королева в интервью KP.RU.
Она добавила, что случившееся для Ефремова не просто урок, а «трагедия в жизни».
Как ранее сообщал 5-tv.ru, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве 8 июня. В аварии погиб курьер Сергей Захаров. Экспертиза установила, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Сейчас Ефремов ожидает суда под домашним арестом.
- 24 июл
- Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд на следователя
- 23 июл
- Как стороны готовятся к предстоящему заседанию суда по делу Михаила Ефремова?
- 22 июл
- Стала известна дата предварительного слушания в суде по делу Михаила Ефремова
- 22 июл
- Дело Ефремова рассмотрит судья, посадившая Кокорина, Мамаева и Захарченко
- 22 июл
- Дело о «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым поступило в суд
- 21 июл
- А судьи кто? Крестный отец Ефремова объяснил, почему актер не виновен в пьяном ДТП
- 20 июл
- Прокуратура утвердила обвинение по делу о «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым
- 19 июл
- Друг семьи Ефремова рассказал, что пьет актер после резонансного ДТП
- 17 июл
- Посмеемся вместе: адвокат Ефремова о бедственном положении жены артиста
- 16 июл
- Жена Михаила Ефремова вкалывает на трех работах, чтобы прокормить семью
Читайте также
77%
0.64 83.10
0.91
Нашли ошибку?