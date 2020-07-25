«Он просто не выдержит»: Королева надеется на милосердие суда к Ефремову

Наташа Королева надеется, что правосудие будет милосердно к Михаилу Ефремову, процесс над которым начнется в Москве 29 июля. По мнению певицы, тюремного заключения актер просто не выдержит. При этом она подчеркивает, что однозначно считает преступником пьяного человека за рулем.

«Я целиком и полностью уверена, что пьяный человек за рулем — преступник. С другой стороны — все под Богом ходим. Я надеюсь только, что правосудие будет к нему лояльно. Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдаленные, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем…» — сказала Королева в интервью KP.RU.

Она добавила, что случившееся для Ефремова не просто урок, а «трагедия в жизни».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве 8 июня. В аварии погиб курьер Сергей Захаров. Экспертиза установила, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Сейчас Ефремов ожидает суда под домашним арестом.