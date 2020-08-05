Samsung Note 20: чем разработчики готовятся удивить покупателей?

Инсайдер и блогер Эван Бласс опубликовал на своей странице в Twitter фотографии и презентационные видео нового флагмана Samsung Galaxy Note 20. Официальная презентация устройства назначена на 5 августа на 17:00 по московскому времени.

Помимо смартфона Бласс раскрыл еще и внешний вид планшета Tab 7, умных часов Galaxy Watch 3 и беспроводных наушников Buds, но больше всего внимания было уделено, конечно, Galaxy Note 20. Так, новый гаджет будет представлен в двух моделях: обычная и Ultra. В базовой будет экран с тонкими рамками с разрешением FullHD+ и с частотой обновления 60 Гц. Сканер отпечатка пальцев, как и в большинстве последних моделей компании, встроен в экран, объем памяти составит 8/256 Гб и увеличить ее будет нельзя. Емкость аккумулятора — 4300 мАч.

Версия Ultra будет примерно такой же, но лучше. Экран уже безрамочный с диагональю 6,9 дюйма и с частотой обновления 120 Гц. Смартфон оснащен чипом Exynos 990, работающий в тандеме с 12 Гб оперативной памяти, и варианты жесткого диска на 256 или 512 Гб, который в этом случае можно будет увеличить.

Судя по видео, смартфон, как и многие последние флагманы Samsung, будет весьма и весьма многозадачным. Так, прилагаемое к устройству перо S Pen позволит использовать Note 20 в качестве полноценного планшета: можно рисовать, редактировать файлы, а также с помощью него управлять устройством удаленно. Можно использовать телефон в качестве полноценного компьютера с помощью технологии Dex, которую компания развивает в последние годы. Связь с другими устройствам Samsung стала еще крепче: переключение между устройствами, улучшенная экосистема. Также смартфон можно будет использовать в качестве полноценной игровой приставки: достаточно подключить геймпад от Xbox и наслаждаться играми.

Также Бласс показал новые планшет, часы и наушники. Планшет выполнен по подобию IPad, но стилус сразу будет идти в комплекте. Также у Tab 7 будет возможность пристегнуть клавиатуру с тачпадом. О часах и наушниках практически ничего неизвестно, блогер раскрыл лишь, как они будут выглядеть.

О цене пока ничего неизвестно, Samsung планирует объявить их на официальной презентации. Однако, как утверждают инсайдеры, базовая версия Note будет стоить около тысячи долларов, а Ultra — уже 1200.

Мероприятие, на котором помимо «слитых» устройств ожидается смартфон с гибким дисплеем Galaxy Fold 2, будет проходить полностью онлайн. Посмотреть его можно на официальном сайте Samsung в России, начало — в 17:00 по московскому времени.

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