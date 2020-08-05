Видео: Рената Литвинова в образе Марлен Дитрих прогулялась в московском метро

Актриса театра и кино, режиссер Рената Литвинова не перестает удивлять подписчиков. На этот раз 53-летняя знаменитость спустилась в московское метро и прогулялась по платформе станции «Киевская».

На кадрах видно, как знаменитость в образе Марлен Дитрих грациозно вышагивает в черном платье с открытыми плечами.

«И вот, я иду назад!» — комментирует свои действия Рената Литвинова.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

По всей видимости, актриса репетировала «проходку» для съемок. Поклонники, подписанные на страницу заслуженной артистки РФ, в очередной раз отметили красоту Ренаты Литвиновой. Юзеры подчеркнули, что московский метрополитен как будто создан для стильных фотосессий и записи роликов.

«Невероятная!»

«Самая красивая в мире!»

«Эта леди сведет с ума мужчин»

«Опьяненная жизнью с пошатывающейся непринужденной походкой»

«Вы намного красивее, шикарнее, ярче и свободнее, чем московское метро!» — констатируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неподражаемая Рената Литвинова объяснила, как бубонная чума в Монголии загнала ее в российскую реку.