Видео: Рената Литвинова в образе Марлен Дитрих прогулялась в московском метро
Актриса выложила в сеть ролик, снятый на платформе станции «Киевская».
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @renatalitvinovaofficiall
Актриса театра и кино, режиссер Рената Литвинова не перестает удивлять подписчиков. На этот раз 53-летняя знаменитость спустилась в московское метро и прогулялась по платформе станции «Киевская».
На кадрах видно, как знаменитость в образе Марлен Дитрих грациозно вышагивает в черном платье с открытыми плечами.
«И вот, я иду назад!» — комментирует свои действия Рената Литвинова.
По всей видимости, актриса репетировала «проходку» для съемок. Поклонники, подписанные на страницу заслуженной артистки РФ, в очередной раз отметили красоту Ренаты Литвиновой. Юзеры подчеркнули, что московский метрополитен как будто создан для стильных фотосессий и записи роликов.
«Невероятная!»
«Самая красивая в мире!»
«Эта леди сведет с ума мужчин»
«Опьяненная жизнью с пошатывающейся непринужденной походкой»
«Вы намного красивее, шикарнее, ярче и свободнее, чем московское метро!» — констатируют подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что неподражаемая Рената Литвинова объяснила, как бубонная чума в Монголии загнала ее в российскую реку.
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