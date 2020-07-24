Неподражаемая Рената Литвинова объяснила, как бубонная чума в Монголии загнала ее в российскую реку

Актриса и режиссер Рената Литвинова в своем аккаунте в Instagram призналась подписчикам, что приняла решение отказаться от поездки в Монголию из-за вспышки бубонной чумы. 53-летняя знаменитость сопроводила пост снимком, сделанным на реке неподалеку от дома. На фото заслуженная артистка РФ позирует стоя в воде в экстравагантном платье и резиновых сапогах.

«Собралась посетить Монголию, но там обнаружилась бубонная чума. Развиваю внутренний туризм — на близ протекающей речке. Куда еще поехать?» — поинтересовалась Рената Литвинова у юзеров.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Подписчики обратили внимание знаменитости, что в России довольно много красивых мест, где можно насладиться природой и хорошо отдохнуть. Основная масса пользователей не стала скупиться на комплименты в адрес Ренаты Литвиновой.

«Бывают же красивые женщины, но вы — просто шикарная и изящная»

«С юмором у вас все отлично…»

«Шляпа похожа на крылья — можете летать, куда захотите»

«Вы будто ангел с черными крыльями, любующийся на реку»

«Новое прочтение Аленушки», — комментируют юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рената Литвинова предложила попробовать ее новое творение.