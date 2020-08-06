Туристическую отрасль Петербурга поддержат субсидиями

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Городские власти включили эти компании в список системообразующих предприятий.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

Петербург снова выдвинут на престижную премию World Travel Awards. В этом году он представлен в пяти номинациях, среди которых «Ведущее направление Европы» и «Ведущий город для непродолжительных поездок».

В прошлом году Северная столица уже была признана лучшей в области городского туризма в ЕС. Поддержать сферу путешествий готовы и местные власти. Они включили туристические организации Петербурга — в список системообразующих предприятий. А значит, те могут рассчитывать на субсидии.

Расширят и географию туробъектов. Новые общественные пространства и достопримечательности появятся в Кронштадте, в «Новой Голландии», «Севкабель Порте», на Крестовском острове. Уже разработано более 500 маршрутов. Все это позволит отдыхающим открыть для себя другой город на Неве, а местным предпринимателям расширить свой бизнес.

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