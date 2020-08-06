Частные клиники обяжут делать прививки бесплатно
Соответствующие поправки в законопроект внесены для рассмотрения в Госдуму.
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Частные медицинские клиники обяжут принимать пациентов бесплатно. Соответствующие поправки внесены Госдумой в законопроект о профилактике инфекционных заболеваний.
Согласно документу, который вступит в силу с января следующего года, любой россиянин, имея на руках медицинский полис, сможет сделать прививку, скажем, от гриппа или гепатита не только в государственной поликлинике, но и в любом частном медцентре. При этом обеспечить такие клиники медикаментами и необходимыми инструментами будут обязаны федеральные и местные власти.
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