Частные клиники обяжут делать прививки бесплатно

Частные медицинские клиники обяжут принимать пациентов бесплатно. Соответствующие поправки внесены Госдумой в законопроект о профилактике инфекционных заболеваний.

Согласно документу, который вступит в силу с января следующего года, любой россиянин, имея на руках медицинский полис, сможет сделать прививку, скажем, от гриппа или гепатита не только в государственной поликлинике, но и в любом частном медцентре. При этом обеспечить такие клиники медикаментами и необходимыми инструментами будут обязаны федеральные и местные власти.