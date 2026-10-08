Российскую компанию исключили из 22-го пакета санкций по запросу Эстонии

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

Речь идет о поставщике материалов для эстонского предприятия NPM Silmet.

Российскую компанию исключили из 22-го пакета санкций

Фото: © Getty Images/SOPA Images/Contributor

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Эстония попросила Евросоюз исключить из 22-го пакета санкций против России одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо. Об этом порталу ERR сообщила пресс-секретарь представительства республики в Брюсселе Керстин Лепик.

По ее словам, компания поставляет NPM Silmet материалы, которые имеют стратегическое значение для Европы. Ее исключение запросили из списка почти 1,6 тысячи физических и юридических лиц, одобренного послами стран ЕС в рамках Coreper II.

Лепик отметила, что NPM Silmet активно ищет альтернативные источники поставок материалов из России. По ее словам, в следующем году Эстония вновь рассмотрит вопрос о включении российской компании и связанного с ней физического лица в санкционный список.

NPM Silmet занимается переработкой редкоземельных металлов. Полученные материалы используются при производстве ветрогенераторов и электромобилей, а также в автомобильной и авиационной промышленности стран Евросоюза.

Ранее европейский источник сообщил ТАСС, что послы стран ЕС согласовали 22-й пакет санкций. В него войдут более 1,5 тысячи компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия существенно расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. В МИД РФ заявили, что решение стало ответом на 21-й пакет антироссийских санкций, утвержденный Советом ЕС 23 июля. В обновленный перечень вошли лица, причастные к решениям о военной поддержке Киева, введению ограничительных мер против России и действиям, которые Москва считает направленными против ее территориальной целостности.

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