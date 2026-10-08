Ямпольская поддержала создание единой нейросети для образования

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 34 0

По ее мнению, технология должна освободить педагогам время для живой творческой работы с детьми.

Ямпольская поддержала единую нейросеть для образования

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Единая нейросеть для сферы образования поможет снизить нагрузку на преподавателей и даст им больше возможностей для творческой работы с учениками. Такое мнение 8 октября высказала советник президента России Елена Ямпольская.

«Само предложение по созданию нейросети в сфере образования, конечно, мне кажется, нельзя не поддержать», — подчеркнула она.

Главной задачей такой системы Ямпольская считает облегчение учительского труда. По ее словам, освобожденное время и ресурсы педагоги смогут направить на непосредственную работу с детьми.

При этом советник президента отметила, что технологии не способны полноценно заменить человеческий разум, связанный с эмоциями, интуицией, убеждениями и принципами. Искусственный интеллект, по ее мнению, должен оставаться инструментом для выполнения рутинных задач, а цели образования — определяться человеком.

Ямпольская также видит возможность использовать нейросеть для развития интереса школьников к знаниям и саморазвитию. Она считает, что технология может стать дополнительным средством тренировки мышления, формирования характера и обучения критическому анализу информации. Важно и то, как учащиеся приходят к итоговому результату.

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