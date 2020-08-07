У сантехника в Петербурге сгорел Porshe

В Петербурге ранним утром тушили Porshe в Московском районе. Как стало известно 5-tv.ru, пожар разгорелся на улице Ленсовета. Иномарка вспыхнула по невыясненным пока обстоятельствам.

В результате инцидента у автомобиля выгорели задняя часть кузова и салон. Также пострадала еще одна машина, припаркованная рядом. По предварительной информации, загоревшаяся иномарка принадлежит бизнесмену, оказывающему населению услуги по установке сантехники, электротехническим работам и грузоперевозке.