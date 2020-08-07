У сантехника в Петербурге сгорел Porshe
У автомобиля выгорели задняя часть кузова и салон.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
В Петербурге ранним утром тушили Porshe в Московском районе. Как стало известно 5-tv.ru, пожар разгорелся на улице Ленсовета. Иномарка вспыхнула по невыясненным пока обстоятельствам.
В результате инцидента у автомобиля выгорели задняя часть кузова и салон. Также пострадала еще одна машина, припаркованная рядом. По предварительной информации, загоревшаяся иномарка принадлежит бизнесмену, оказывающему населению услуги по установке сантехники, электротехническим работам и грузоперевозке.
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