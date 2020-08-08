Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 августа

Общий фон предстоящей недели из-за особого положения Марса будет оставаться напряженным. Увеличение конфликтности, нетерпеливости, агрессивности будет приводить к ссорам и вспышкам гнева. Упрямство и нежелание пойти на компромисс скажется и в рабочих процессах, из-за чего могут страдать важные переговоры и сделки.

Разрядку принесут ясность мышления и благородство намерений.

Астролог Сергей Седашев составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, кому из знаков зодиака на следующей неделе следует быть особенно внимательным.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя будет энергичной. Помимо этого, они заметят, что даже в условиях бурлящей событиями жизни можно оставаться собранными и целеустремленными, делать все вовремя и четко распределять время между поставленными перед собой задачами. Не стоит слишком торопиться или уступать собственной вспыльчивости — вы и так добьетесь отличных результатов и все успеете.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя будет не очень удачной — слишком много волнений из-за мелочей, невозможность грамотно спланировать свое время, боязнь что-то не успеть. Не ставьте перед собой слишком сложные задачи, чтобы не разочароваться, если не все получится. Возможны приступы необоснованного упрямства, а порой будет сложно собраться с мыслями.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов впереди отличная неделя — особенная четкость и ясность мыслей помогут быстро принимать самые верные решения. Возможен успех на работе, новые знакомства, получение важной информации. Неделя будет удачна для продвижения собственных, а не чужих интересов.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков влияние планет на этой неделе пройдет незамеченным. Вас ждут проявления явного неуважения, ваши чувства могут быть задеты, но если вынести все достойно и не вступать в конфликты, то все закончится благополучно.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов эта неделя располагает к активности и точному мышлению. Получится правильно оценить возникающие перед вами задачи и спланировать предстоящие действия, хотя обилие дел может привести к суетливости. Дайте себе время остановиться и замедлиться, расслабиться и просто подышать.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя вновь будет благоприятной. Позитивный настрой и спокойное эмоциональное состояние помогут мыслить позитивно, видеть и ценить радости жизни, настроиться на предстоящие позитивные события в жизни. Уделите внимание и планированию, и мечтам.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов наступает позитивный период. Многие заметят, что стали более энергичными и решительными, смогут быть активнее и настойчивее. Лучшее время, чтобы заводить новые знакомства и полезные связи, стоять на своем и отстаивать собственные интересы.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов ждет напряженная неделя с конфликтами, спорами, непониманием. Виной всему ваше самолюбие и гордость, так что попробуйте не цепляться к словам своего окружения. Лучшим вариантом будет сократить общение, пока этот негативный период не кончится.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов снова будет очень позитивная неделя. Ваши умения, решительность и активность будут притягивать к себе внимание окружающих, вы сможете переманить любого на свою сторону. Отличный период, чтобы начать нести свои идеи в массы и продвигать свои интересы, пользуясь высвободившейся энергией.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги проведут эту неделю благоприятно. Стоит подумать о своей жизни и начать планировать что-то глобальное, а вот для конкретных шагов к цели время пока не пришло. Периодические приступы вдохновения стоит направить на стратегию, развитие общего понимания своей жизни и того, куда вы движетесь.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев впереди очень напряженная и непростая неделя. Мысли будут путаться, внимание постоянно переключаться, усилится рассеянность, так что о продуктивной работе можно будет забыть. Случайно брошенное слово может привести к непониманию и размолвкам в отношениях со второй половиной. Тяжело дадутся извинения и поиск компромиссов. Лучше всего будет снизить свою внешнюю активность до минимума.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб выдастся преимущественно положительная неделя. Это поможет поверить в свои силы и способности, нащупать верные перспективы, чтобы начать активно двигаться в нужном направлении. А вот разум и чувства придут к разладу — настроению никак будет не угнаться за вашими планами.

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